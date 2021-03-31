В Оренбуржье число заболевших COVID-19 достигло 40 тысяч

В Оренбургской области за минувшие сутки выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего за время пандемии в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 40 013. За этот период умерли 733 человека, в том числе три пациента за последние сутки. В регионе в течение месяца выявляют не более 90 зараженных COVID-19 в день.

По данным регионального министерства здравоохранения, в стационарах находятся 544 человека с COVID-19. Из них 174 пациента – в тяжелом состоянии, 28 – на искусственной вентиляции легких, 425 пациентов получают кислородную поддержку. Еще 347 человек в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Ани Айвазян