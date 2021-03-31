Величина прожиточного минимума в Удмуртии будет зависеть от медианного дохода

В Удмуртии величину прожиточного минимума начнут устанавливать один раз в год до 15 сентября. Кроме того, она будет зависеть от медианного среднедушевого дохода, а не потребительской корзины. Соответствующий закон приняли депутаты госсовета республики на сессии 30 марта.

«Медианный доход — это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины — ниже. Прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения страны»,— говорится в сообщении регионального парламента.

Напомним, что по итогам четвертого квартала 2020 года величина прожиточного минимума в Удмуртии на душу населения составила 10314 руб. Это на 156 руб. меньше значения третьего квартала.