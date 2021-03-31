На Кубани работодатель привлечен к ответственности за нарушение закона о противодействии коррупции

По инициативе прокуратуры Апшеронского района бывшие наниматели государственных служащих, с которыми заключены трудовые договоры, ранее проходивших государственную службу, оштрафованы на 70 тыс. руб.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» местного отделения ДОСААФ России Апшеронского с ноября 2018 года не направило в ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю информацию о приеме на работу бывшего старшего государственного инспектора БДД МРЭО ГИБДД.

По результатам проверки в отношении юридического и должностного лиц прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего государственного или муниципального служащего).

Василий Хитрых