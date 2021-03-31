Доля просрочки по потребкредитам нижегородцев выросла до 16,6%

В Нижегородской области доля просроченной более чем на 30 дней задолженности по потребительским кредитам в феврале составила 16,6%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 1,7% выше по сравнению с уровнем прошлого года.

В России в целом доля просроченной задолженности по потребкредитам выросла за год на 1,7% — до 15,9% в феврале 2021 года. Самый высокий уровень просроченной задолженности зафиксировали в Ставропольском крае (22,6%), Волгоградской (20,6%) и Саратовской (19,4%) областях. Самые низкие показатели зафиксировали в Ханты-Мансийском АО (8,2%), Татарстане (12,5%) и Удмуртии (13,9%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель составил 15,2%.

Анастасия Еремина