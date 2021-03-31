Число базовых видов спорта в крае может возрасти

Список утвержденных базовых видов спорта в Прикамье может пополниться баскетболом и ушу. Об этом в интервью «Эхо Перми» сказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. При этом глава ведомства уточнила, что основными критериями при оценке видов спорта для внесения в список являются результаты, инфраструктура и тренерские кадры.

«В 2018 году базовых видов было больше. Мы провели ревизию и убрали, например, плавание. И сами критерии тоже меняются, теперь это балловая система. На данный момент федерация баскетбола Пермского края собрала необходимый пакет документов, и мы его передали в Минспорта РФ. Еще документы о включении в список подала федерация ушу. Мы ждем решения от Министерства спорта РФ»,— отметила Татьяна Чеснокова.