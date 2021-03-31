Экс-глава краевого минсельхоза назначена гендиректором «Камтэкс-Химпрома»

Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром» провел повторное голосование по выбору генерального директора предприятия. На этот пост было два претендента — действующий руководитель АО Илья Иванов и экс-министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева. По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», за госпожу Бредневу было отдано семь голосов, за господина Иванова — ни одного. В итоге совет директоров общества утвердил Оксану Бредневу гендиректором предприятия. С ней решено заключить трудовой договор сроком на один год — с 1 апреля текущего года по 31 марта 2022-го.

На этом же заседании был избран председатель совета директоров «Камтэкс-Химпрома». Им стала Алла Архангельская. Согласно актуальному списку аффинированных лиц общества, госпоже Архангельской принадлежит 17,3% обыкновенных акций предприятия. Также она является финансовым директором ООО «Роспласт».

Напомним, в конце прошлой недели совет директоров «Камтэкс-Химпрома» уже проводил процедуру избрания нового гендиректора АО. Тогда за Оксану Бредневу проголосовали четверо членов совета, за Илью Иванова также ни одного. Однако окончательного решения принять не удалось в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Оксана Бреднева руководила региональным минсельхозом с июня 2019 года. На этой неделе она сообщила, что 26 марта работает на этой должности последний день. До прихода на госслужбу госпожа Бреднева работала исключительно в региональных бизнес-структурах, в том числе возглавляла «Камтэкс-Химпром».