«ИрАэро» запустил авиарейсы из Нижневартовска и Нового Уренгоя в Махачкалу

Авиакомпания «ИрАэро» запустила прямые рейсы из Нижневартовска (ХМАО) и Нового Уренгоя (ЯНАО) в Махачкалу (Дагестан), сообщила пресс-служба перевозчика. По словам пресс-секретаря компании Николая Бессонова, это направление пользуется большим спросом, рейсы показывают почти полную загрузку.

Полеты будут выполнять самолеты Sukhoi Superjet на 100 мест, говорится в сообщении перевозчика. Из Нижневартовска самолеты будут летать по воскресеньям, из Махачкалы — по средам и субботам. Цена билетов составит от 5,7 тыс. руб. В свою очередь из Нового Уренгоя полеты будут выполняться по средам и субботам. Обратно самолеты будут летать по средам и воскресеньям. Стоимость билета составит от 8 тыс. руб.

Михаил Мананников