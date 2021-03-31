Жительница Новороссийска осуждена за обещание кандидату в гордуму обеспечить его победу на выборах

Краснодарский краевой суд отменил условное наказание жительнице Новороссийска, осужденной за покушение на мошенничество в особо крупном размере, и назначил ей наказание в виде двух лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда. Суд установил, что в 2020 году во время выборов в гордуму Новороссийска женщина зарегистрировалась кандидатом и обещала другому кандидату обеспечить его победу.

Противоправная деятельность злоумышленницы была выявлена управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным сайтов Октябрьского райсуда Новороссийска и краевого суда, подсудимой по делу является Татьяна Олейникова. Как следует из приговора, в июне-августе 2020 года подсудимая, являясь старшей медсестрой «Перинатального центра» и будучи зарегистрированной в качестве кандидата в депутаты гордумы седьмого созыва, предложила другому кандидату свое содействие. В частности, женщина пообещала организовать подтасовки на одном из избирательных участков в его пользу, а также помощь в организации агитационной кампании. За это госпожа Олейникова поспросила 5 млн руб., о чем ее собеседник сообщил в правоохранительные органы. Октябрьский райсуд Новороссийска вынес женщине условное наказание, но прокуратура не согласилась с этим и добилась вынесения приговора с реальным лишением свободы.

Анна Перова, Краснодар