В Краснодаре вводят новый автобусный маршрут

С 1 апреля в столице Кубани для обеспечения транспортной доступности СНТ «ПО “Краснодарсельмаш”», СНТ «Краснодарский ЗИП-20 км» и СНТ «Радужное» начнет работу новый автобусный муниципальный маршрут №116А. Как сообщают в мэрии, он будет ходить от 21 км Ростовского шоссе до СНТ «ПО “Краснодарсельмаш”» и обратно утром и вечером.

«Доезжая до 21 км Ростовского шоссе, пассажиры смогут пересаживаться на маршруты № 154А, 163А, 177А и добираться до пункта назначения. Цена за одну поездку в автобусе № 116А составит 10 руб.», - рассказали в городской администрации

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре маршрут автобуса № 1 продлили до поселка Российского. Кроме того, для сохранения интервала движения (не более семи минут) на линию добавили четыре автобуса.

Василий Хитрых