9 500 кв. м счастья

Сегодня покупатели все чаще задумываются о том, где они смогут отдыхать вне квартиры, при этом не покидая района проживания. Детские площадки, спортивные зоны и велодорожки, зеленый двор, наличие парковок, безопасность территории — все это уже не приятное дополнение, а обязательные атрибуты. Ведь они становятся одними из важнейших факторов, которые люди оценивают при выборе новостроек. Поэтому застройщики придают все большее значение благоустройству внутренней и прилегающей территории жилых комплексов.



«Eco lifestyle — тренд, набирающий популярность во всем мире. Это не просто следование принципам здорового образа жизни, это целая философия, основанная на внимательном отношении человека к своему здоровью. Мы искренне считаем, что здоровье является основным залогом полноценной жизни и верим в способность спорта объединять и вдохновлять людей на действия. Спорт держит нас в форме. Учит дисциплине. Помогает достигать поставленных целей, успешно решать жизненные задачи и преодолевать трудности. Именно поэтому мы внедряем и пропагандируем активный образ жизни, реализуя в ЖК „Новатор“ концепцию Sport&Play», — рассказала ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест» Наталья Всесвятская.

В распоряжении жильцов запроектировано более 9 500 кв. м под благоустройство, для занятий спортом и активного отдыха. Здесь вы и ваши дети всегда найдете чем заняться с пользой для здоровья, не покидая безопасную территорию закрытого двора. Придомовая территория будет разделена на несколько зон с учетом интересов жильцов разного возраста и темперамента.

Для приверженцев активного образа жизни будет организована площадка для Streetball и многофункциональная дорожка с прорезиненным покрытием, по которой удобно бегать, кататься на самокатах, роликах и велосипедах. Также на территории жилого комплекса будут оборудованы зоны Crossfit и WorkOut с уличными тренажерами, где жильцы «Новатора» смогут заниматься в любое комфортное для них время.

Любимым местом мам с детьми станут детские игровые зоны. Застройщик предусмотрел, как традиционные игровые элементы — качели, карусели, горки, песочницы, — так и оригинальные.

«Понимая, насколько важно окружающее пространство для развития ребенка, мы предусмотрели в проекте сразу четыре уникальных для Уфы двухуровневых игровых комплекса, рассчитанных на детей разных возрастов: от малышей до подростков. Здесь ваше чадо забудет про гаджеты и сможет целый день не просто играть, но и развивать необходимые в жизни навыки, находя для себя все новые и новые занятия, ни разу не повторившись. Например, на площадке в морской тематике он сможет примерить на себя роль отважного капитана, а, посетив зону скалодрома, почувствовать себя смелым альпинистом, покоряющим высоты», — отметила Наталья Всесвятская.

А пока детвора играет в зоне детской площадки, родители смогут отдохнуть на удобных лавочках, наслаждаясь обилием зелени и приятной беседой с соседями. Любителям тихих настольных игр тоже найдется место. Монополия, миллионер, мафия — вы можете устраивать настоящие чемпионаты между соседями, расположившись за установленными столиками на территории двора.

Двор «Новатора» обязательно станет местом притяжения для жильцов всех возрастов, с разными увлечениями и ритмами жизни. Это не просто функциональная история, это целая концепция комфортной жизни, безопасности и здоровья.

Купить квартиру в жилом комплексе «Новатор» можно в ипотеку от 4,5% от ведущих банков, в рассрочку до шести месяцев* или с использованием материнского капитала.

Кроме того, военнослужащие могут воспользоваться программой «Военная ипотека», ведь ЖК «Новатор» аккредитован Росвоенипотекой.

Узнать подробности о жилом комплексе «Новатор» вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50 лет Октября, 15 к. 1.

Справка о компании ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии и строит в Уфе семь жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор» (информация дана на 31.03.2021 г.).

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