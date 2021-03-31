Объем переводов по банковским картам в УрФО превысил 3,7 трлн рублей

За 2020 год объем переводов по банковским картам в Уральском федеральном округе (УрФО) составил 3,7 трлн руб., сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. Это на 26% больше, чем в предыдущем году. Количество переводов в 2020 году выросло на 33% и составило 730 млн. Это максимальные показатели за всю историю.

Средняя сумма перевода сократилась до 5 тыс. руб., говорится в сообщении управления Центробанка. Самый большой объем переводов — 1,7 трлн руб. — зафиксирован в Тюменской области. В Свердловской и Челябинской областях этот показатель составил 1,2 трлн и 700 млрд руб. соответственно.

Переводы по банковским картам заняли первое место в структуре операций. По данным Банка России, в 2020 году в УрФО доля переводов по картам увеличилась до 42%. Доли оплаты товаров и снятия наличных составили 31% и 27% соответственно.

По мнению заместителя начальника уральского ГУ Банка России Татьяны Ильиной, рост переводов по банковским картам произошел из-за развития онлайн-банков и системы быстрых платежей (СБП). В частности, за 2020 год количество операций в СБП на Урале выросло в 48 раз, а объем — в 86 раз. «Свою роль сыграли и меры Банка России, принятые для поддержки граждан во время пандемии: суммы до 100 тыс. руб. в месяц через СБП можно переводить бесплатно. В целом по России на 1 марта 2021 года в системе было совершено свыше 178 млн операций на более чем 1,2 трлн руб.»,— рассказала госпожа Ильина.

Михаил Мананников