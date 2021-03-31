В больнице Екатеринбурга установили робота-помощника для хирургов

В городской клинической больнице №40 в Екатеринбурге установили роботизированного помощника для хирургов, который полностью или частично заменяет ассистента, перемещающего видеокамеру во время операций, сообщил оперштаб Свердловской области. Оборудование будет использоваться при гинекологических и урологических операциях, а также при операциях в брюшной полости.

Оборудование установили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Аппарат управляется с помощью джойстика или голоса. Четкое изображение необходимо хирургам для проведения малотравматичных операций. «Наша больница укомплектована самым современным хирургическим оборудованием, не хуже, чем в европейских клиниках. Именно такого уровня оборудование мы видим, бывая на стажировках и обучающих семинарах за границей»,— отметила заведующая хирургическим блоком больницы Ксения Мерсаидова.

Михаил Мананников