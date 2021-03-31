В Ярославле проходит всероссийский конкурс «Учитель будущего. Студенты»

31 марта в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» прошло официальное открытие полуфинала всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», в котором участвуют представители ЦФО. Конкурс проводится на основе президентской платформы «Россия-страна возможностей». Конкурсная программа будет проходить с 31 марта по 2 апреля на базе Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

«Нам очень приятно, что полуфинал проходит у нас в Ярославле, и я искренне надеюсь, что у всех наших гостей, помимо напряженных дней, будет время полюбоваться красотами Ярославля и почувствовать его историю»,— сказал на открытии мероприятия заместитель председателя регионального правительства Максим Авдеев.

По словам заместителя генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия-страна возможностей» Алексея Агафонова, для участия в конкурсе было подано более 12 тыс. заявок и только 100 человек прошли в полуфинал. Лучшие участники получат предложения о работе, дополнительные баллы при поступлении в магистратуру, сертификаты на прохождение образовательных программ и пройдут стажировки во всероссийских детских центрах.

Конкурс «Учитель будущего. Студенты» был запущен в ноябре 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Алла Чижова