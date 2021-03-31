Башстат: в 2020 году больше всего пострадали гостиницы, общепит и агентства недвижимости

В Башкирии в 2020 году до 27,1% возросла доля убыточных организаций — на 2,3% больше, чем в 2019 году, сообщает Башстат. Совокупная прибыль организаций составила 115,9 млрд руб. — на 50% меньше, чем годом ранее. Самое ощутимое падение прибыли зафиксировано в организациях, связанных с транспортировкой и хранением (на 20,5%), обрабатывающим производством (на 27,8%), строительстве (35,1%). С убытком завершили прошлый год гостиницы, предприятия общепита и агентства недвижимости. Нерентабельные организации стали убыточнее в два раза (совокупный убыток вырос с 21,9 млрд руб. до 53,4 млрд руб.). С положительными финансовыми результатами закончили год компании, работающие в сфере лесного хозяйства, рыболовства, водоотведения, утилизации отходов и добыче полезных ископаемых.

Дарья Кучеренко