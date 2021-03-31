Башкирии передадут 50% акций БСК

Президент России Владимир Путин попросил правительство передать 38,3% акций «Башкирской содовой компании» в собственность Башкирии и 11,7% плюс одна акция — в доверительное управление структурам, подконтрольным республике, сообщает ТАСС.

В декабре арбитражный суд Башкирии истребовал 95,7% акций (1,58 млн из 1,66 млн штук) БСК «из чужого незаконного владения» АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом “Башкирская химия”» и обязал передать их Росимуществу. В марте решение суда первой инстанции устояло в апелляции.

До решения суда о национализации у республиканского «Регионального фонда» было 38,3% акций БСК.

Контрольный пакет акций предприятия в размере 57,18% принадлежал Башхиму.

Влада Шипилова