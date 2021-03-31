Волгоградский суд рассмотрит дело о невыплате более 2,8 млн рублей зарплаты

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации, осуществлявшей деятельность по разработке проектов газоснабжения. Она обвиняется в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемая длительное время не выплачивала зарплату четырем проектировщикам, в связи с чем образовалась задолженность в более 2,8 млн руб. При этом организация якобы не испытывала финансовых трудностей.

Вину женщина признает частично. Уголовное дело направили в Дзержинский районный суд Волгограда. В качестве максимального наказания обвиняемой грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Мария Шахрай