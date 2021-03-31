Прокуратура начала проверку после пожара в детской больнице Альметьевска

Прокуратура Альметьевска проводит проверку по факту пожара в детской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сам инцидент произошел сегодня днем на улице Строителей. Сообщение о пожаре поступило в 14:43. В здании загорелся утеплитель на стене. Администрация больницы провела эвакуацию 45 человек персонала, 44 детей и 12 родителей. Всех их разместили в соседнем здании ЦРБ, В 14:54 было ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Прокуратура в данный момент выясняет детали ЧП и проверяет соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечение временного размещения персонала и пациентов больницы и оказания последним необходимой медпомощи. На место ЧП выехал прокурор Альметьевска Дамир Яфизов

"Ъ-Казань"