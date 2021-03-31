На Кубани уволили служащего администрации Голубицкого сельского поселения

Прокуратура Темрюкского района выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции, допущенные муниципальным служащим администрации Голубицкого сельского поселения.

Как сообщили в надзорном ведомстве, чиновник, не исполнив решение суда по демонтажу принадлежащего ему нестационарного торгового объекта, принял к производству и в последующем умышленно утерял поступивший в администрацию из службы судебных приставов исполнительный документ, содержаний указанные требования судебного акта.

В итоге глава Голубицкого сельского поселения принял решение об увольнении муниципального служащего со службы в связи с утратой доверия.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в феврале текущего года двоих работников администрации Сочи уличили в сокрытии доходов и уволили в связи с утратой доверия.