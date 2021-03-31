Мэр Краснодара пойдет на выборы в Госдуму

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву о своем намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ, сообщила пресс-служба администрации края.

Вениамин Кондратьев поддержал инициативу Евгения Первышова, выразив уверенность в том, что мэр Краснодара в случае избрания депутатом будет способен отстоять интересы горожан на федеральном уровне. «Краснодар должен попадать в федеральные программы, только так мы сможем обеспечить финансирование необходимых для города изменений. И если вы станете депутатом Госдумы, сможете эту ситуацию исправить»,— приводит пресс-служба администрации края слова губернатора.

Евгений Первышов был избран на должность главы Краснодара в 2016 году, его предшественник Владимир Евланов был избран депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия». Срок полномочий Евгения Первышова истекает в декабре 2021 года.

Анна Перова, Краснодар