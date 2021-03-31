В Рыбинске по тревоге эвакуировали администрацию города

31 марта в городе Рыбинске Ярославской области была проведена экстренная эвакуация сотрудников городской администрации, сообщают «Рыбинские известия» со ссылкой на информацию пресс-службы администрации города. В сообщении отмечается, что причиной эвакуации стало сообщение неизвестного человека в полицию о том, что в здании администрации находится подозрительный предмет.

В здании администрации работали представители экстренных служб. После того как эвакуировали почти 150 человек, были проверены кабинеты и другие помещения горадминистрации. По информации пресс-службы, подозрительные предметы не были обнаружены. Через 40 минут сотрудникам администрации разрешили вернуться на рабочие места.

Антон Антонов