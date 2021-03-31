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«Улыбка радуги» планирует открыть еще около 100 магазинов

Федеральная сеть магазинов «Улыбка радуги» в текущем году планирует открыть планирует открыть около 110 новых торговых точек и увеличить общее количество магазинов до 1 тыс. как сообщили в пресс-службе сети, расширение сети будет идти как за счет открытия собственных магазинов, так и за счет франчайзинга.

За прошлый год число магазинов в сети увеличилось на 105 и теперь составляет 900 торговых точек. Больше всего открытий пришлось на Москву (+43 магазина) и Санкт-Петербург (+22 торговых объекта).

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