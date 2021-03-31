По итогам конкурса главой администрации Зверево стал Александр Лотарев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ранее господин Лотарев занимал должность первого заместителя администрации Октябрьского района Ростовской области. Депутаты городской Думы единогласно проголосовали за его назначение.

В сообщении сказано, что Александр Лотарев в конкурсе набрал 57 баллов. Станислав Карталов, заместитель директора по финансам ООО «Кардиоплюс», набрал 46 баллов.

Александр Лотарев с марта 2016 по февраль 2018 года работал в должности заместителя главы администрации Зверево. Ранее должность главы администрации города занимал Михаил Солоницин. В середине декабря он был назначен министром ЖКХ Ростовской области.

Наталья Шинкарева