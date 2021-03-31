Средства на реставрацию Литературного музея будут искать в федеральном бюджете

Полностью завершить работы по реставрации Литературного музея им. Горького в Нижнем Новгороде могут в декабре 2021 года, если региональное правительство договорится о дополнительном финансировании проекта за счет федерального бюджета. По словам заместителя председателя областного правительства, министра культуры Олега Берковича, к августу отреставрируют фасад музея, пострадавшего от пожара летом 2020 года.

В настоящий момент подрядчик OOO «АВК Групп» дорабатывает проектную документацию. Она должна быть готова к 1 мая. После этого будет понятно, сколько средств дополнительно потребуется для ремонта.

«Пока на этот объект потратили 139 млн руб. Еще 18 млн руб. не освоили и вернули в федеральный бюджет. Сколько еще средств необходимо – пока сказать сложно. Сразу после пожара реставраторы оценочно говорили, что стоимость реставрации может вырасти со 160 до 250 млн руб. Уже есть протокольное решение министерства культуры РФ найти эти средства»,— заявил Олег Беркович.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, Литературный музей имени Горького, расположенный в бывшем особняке купцов Бурмистровых, был закрыт на реставрацию в 2019 году. Летом 2020 года в здании произошел пожар. Выгорела часть помещений и частично кровля, экспонаты и материальные ценности уцелели. После этого губернатор Глеб Никитин заявил о «еще одном подтверждении ущербности 44-ФЗ и того, что в городе у некоторых руки не из того места растут» и пообещал расторгнуть контракт с подрядчиком — OOO "АВК Групп". Позже с компанией заключили мировое соглашение, и она вернулась к проведению реставрационных работ.

Андрей Репин