«Команда Черчесова по-прежнему наверху турнирной таблицы»

Сборная России по футболу проиграла команде Словакии в отборочном турнире Чемпионата мира со счетом 1:2 . Теперь в турнирной таблице группы H две команды, у которых по шесть очков это Россия и Хорватия. Словакия — на третьей позиции с пятью баллами. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Того запала, который болельщики видели у футболистов российской сборной в Сочи, не было и в помине. Первый тайм проходил в неспешном темпе. Добавим к этому зрелищу пустые трибуны на стадионе словацкого города Трнава, и если попытаться описать все происходящее одним словом, то это будет слово «тоска». К тому же словаки еще и гол забили в первом тайме. Что, кстати, российскую команду совсем не взбодрило.

Лишь после перерыва у наших футболистов стало хоть что-то получаться.

Стоит сказать, что Черчесов выпустил на поле двух нападающих. В пару к Дзюбе на 65-й минуте вышел Александр Соболев, и наши, наконец, сравняли счет. Правда, забил этот гол Марио Фернандес.

«Дальше — низом в штрафную. Дзюба разворачивается под удар. Кузяев. Рикошет. Еще один момент, и мяч в воротах! Марио Фернандес! Какой тяжелый гол-то получится», — это еще комментатор Денис Казанский был корректен. Если называть вещи своими именами, то гол получился корявым. Но какая разница, — подумалось в тот момент, — залетел и залетел. Только радовались мы недолго. Тот проходной двор, в который защита сборной России превратила собственную штрафную, завершился голом Роберта Мака. Он «накрутил» чуть ли не половину российских защитников и ударил точно. Этот мяч получился очень обидным, говорил после финального свистка Алексей Миранчук, который появился в составе сборной так же во втором тайме.

«У нас большее количество игроков было в штрафной. Исполнил, конечно, хорошо, но такие голы очень обидные. Когда контролируешь игру, играешь в принципе на половине поля соперника и получаешь такой обидный гол, это выбивает немного», — отметил Алексей Миранчук.

Обидно было всем как игрокам, так и болельщикам, ведь у этой сборной Словакии Россия должна была выигрывать, уверен полузащитник Магомед Оздоев: «Нельзя было терять очки. Наверное, в первом тайме не хватало свежести, работы на скоростях, и во втором тайме уже начали по-другому играть, прибавили, и моменты получились, но сегодня не забрали те очки, которые должны были забрать. Я думаю, что ничего страшного».

Ну а если кто-то вдруг ненароком подумал, что игрокам сборной на матч со словаками не хватило силенок, то главной тренер Станислав Черкесов быстро объяснил им, что это не так: «В любом случае нас хватило, второй тайм мы добавили, я не думаю, что здесь есть проблема в физическом состоянии, просто те моменты, которые мы планировали, не до конца использовали. Игра пошла по сценарию словаков, которые любят и умеют играть вторым номером.

Естественно, моменты были, но надо бы их завершать.

Будем думать, будем делать выводы».

По большому счету, с турнирной точки зрения, поражение сборной — не проблема. Во-первых, очки потеряли все в группе, во-вторых, команда Черчесова по-прежнему наверху турнирной таблицы, а в-третьих, впереди у сборной семь матчей. Правда, про отборочный турнир чемпионата мира мы теперь вспомним только осенью, а летом сборной предстоит, испытание посерьёзней — Евро, который стартует 11 июня.