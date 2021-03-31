Учительница из Башкирии, нарисовавшая на лбу ученицы двойку, уволилась из школы

Учитель начальных классов школы №5 Кумертау, в отношении которой местная прокуратура вчера начала проверку, уволилась по собственному желанию, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Педагог, имя которой не называется, 25 марта во время урока «за ненадлежащее поведение и из-за отсутствия альбома для рисования поставила шариковой ручкой на лбу девочки двойку», сообщили в надзорном ведомстве. По мнению прокуратуры, учительница нарушила права школьницы, законодательство об образовании, должностную инструкцию, а также унизила честь ребенка.

Директору школы, отметили в прокуратуре республики, внесено представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений.

Полиция, в свою очередь, проводит доследственную проверку по факту ненадлежащего исполнения учителем своих обязанностей.

Олег Вахитов