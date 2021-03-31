Глава Краснодара Евгений Первышов намерен баллотироваться в Госдуму

Вениамин Кондратьев поддержал инициативу мэра Краснодара Евгения Первышова баллотироваться в депутаты Государственной Думы РФ, сообщила пресс-служба администрации края. Мэр краевого центра заявил, что намерен способствовать поддержке программ развития Краснодара на федеральном уровне.

Вениамин Кондратьев отметил высокий профессионализм Евгения Первышова и его управленческие качества. «Вас уважают жители Краснодара, за время работы вы погрузились в проблемы краевой столицы и способны отстоять интересы горожан на федеральном уровне», – заявил глава края, подчеркнув, что Краснодар должен попадать в федеральные программы для обеспечения финансирования необходимых для города изменений.

Анна Перова, Краснодар