В Удмуртии будут судить группу из 11 наркоторговцев

В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении преступной группы из 11 жителей республики, Башкортостана и Пермского края. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч.4,5 ст.228.1 УК РФ), а также в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по республике. За данные преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Установлено, что несколько месяцев обвиняемые осуществляли незаконный сбыт наркотиков через интернет магазин на территории указанных регионов. Трое из обвиняемых выполняли роль региональных курьеров, которые приобретали оптовые партии запрещенных веществ и сбывали розничным закладчикам через тайниковые закладки. При этом они не были знакомы друг с другом, общаясь только через интернет.

Противоправную деятельность преступной группы пресекли сотрудники УНК МВД по Удмуртии, УФСБ РФ по республике и бойцы Росгвардии в 2020 года. В общей сложности у обвиняемых изъяли более 1,5 кг наркотиков.