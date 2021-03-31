В Казани новостройки на вторичном рынке в среднем подорожали на 23%

Средняя стоимость вышедших на продажу новых квартир на вторичном рынке Казани в марте 2021 года составила 100,1 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 23% больше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты ЦИАН.

Казань заняла третье место среди городов-миллионников с самыми высокими в среднем ценами «новинок» на вторичном рынке. Город уступил только Москве и Санкт-Петербургу. В первой цена за 1 кв. м составила 250,3 тыс. руб., во второй — 154,3 тыс. руб.

В России в среднем цена вышедших на продажу новых квартир на вторичном рынке составила в марте 2021 года 72,9 тыс. руб., что на 17,2% больше, чем год назад.

"Ъ-Казань"