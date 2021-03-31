Англия — Польша: ставки с повышенными коэффициентами на матч 31 марта

31 марта сборная Англии примет сборную Польши в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на этот матч. На победу Англии можно поставить за 1.33, на ничью — за 5.45, на победу Польши — за 11.00, на гол головой — за 2.65, на автогол — за 9.00, на пенальти — за 2.65, на сухую победу хозяев — за 2.00, на то, что гости откроют счет в матче, — за 4.05.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Кейна и победу Англии можно поставить за 2.00, на гол или ассист Милика — за 5.50, на голевую передачу Маунта — за 4.20, на желтую карточку Стерлингу — за 7.00, на то, что гол забьет Пёнтек или Зелински, — за 4.60.

Харри Кейн

В 8 матчах отборочного цикла к чемпионату Европы Кейн забил 12 мячей. На гол нападающего в первом тайме можно поставить за 3.50, во втором — за 3.30, на голевую передачу — за 3.00, на гол и ассист — за 5.50, на гол головой — за 8.00, на голы в обоих таймах — за 9.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Кейна. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол левой ногой за 10.00, первый гол в матче и ничья за 30.00, удаление за 50.00.

Кшиштоф Пёнтек

В 8 матчах отборочного цикла к Евро Пёнтек записал на свой счет 4 гола. Еще один матч за сборную Кшиштоф забил в первом матче Польши в отборочном турнире ЧМ-2022. На гол Пёнтека правой ногой можно поставить за 6.50, на ассист — за 10.00, на первый или последний гол в матче — за 8.00, на то, что Кшиштоф забьет или отдаст голевую передачу, — за 5.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Пёнтека. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол из-за штрафной за 30.00, дубль за 35.00, автогол за 50.00.

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