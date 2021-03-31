Мэр Ярославля представил проект нового парка «Озерная гривка» за Волгой

В 2021 году в Заволжском районе Ярославля на территории нового парка «Озерная гривка» будет проведено благоустройство, сообщил на своей странице в соцсети мэр Ярославля Владимир Волков. По словам главы города в «Озерной гривке» разместят многофункциональный спортивно-игровой комплекс, который будет включать три площадки.

Владимир Волков представил эскизные рисунки обустройства трех будущих площадок в «Озерной гривке».

«На универсальной спортивной площадке будет поле для футбола, баскетбола и других активных игр. Вокруг установят лавки для болельщиков. Площадка для воркаута будет обрамлена конструкцией круглой формы, которая выполнит функцию многофункционального турника. Кроме того, предполагается установить качели и боксерскую грушу, а вокруг расположить тренажеры и брусья. Будет детская площадка, где установят игровые комплексы, качели и скамейки для родителей. Также предполагается организация зоны для спуска к воде и кормления птиц, представляющая собой деревянный настил на сваях»,— написал господин Волков.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Заволжском районе Ярославля в 2021 году в рамках проекта «Решаем вместе» будут благоустроены две территории – Тверицкая набережная и парк «Озерная гривка» расположенный в пойме реки Урочь в границах улиц Красноборской, Сахарова и проспекта Машиностроителей.

По данным мэрии города, на благоустройство парка «Озерная гривка» будет направлено 18 млн руб. На благоустройство Тверицкой набережной пойдет 12 млн руб. По условиям проекта территории для благоустройства выбирали сами жители города.

О том, как проходило голосование в рамках проекта «Решаем вместе» по Тверицкой набережной и «Озерной гривке», в материале “Ъ-Ярославль” — «Парковое дерби».