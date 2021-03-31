Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия врио губернатора Пензенской области

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко прекращает сенаторские полномочия. Об этом стало известно на 502 заседании Совета Федерации.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отметил, что 26 марта указом президента РФ сенатор Олег Мельниченко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. «В соответствии с законодательством и нашим Регламентом его полномочия как сенатора, представителя от законодательного органа государственной власти Пензенской области должны быть прекращены», — пояснил господин Тимченко.

В связи с этим принято соответствующее постановление Совета Федерации ФС РФ.

Мария Шахрай