Заместителя главврача воронежской больницы оштрафовали за прививку, сделанную больному COVID-19

Семилукский райсуд Воронежской области оштрафовал на 25 тыс. руб. заместителя главврача Семилукской районной больницы по поликлинической работе Вадима Быканова. Его признали виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения опасного заболевания (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ).

Правонарушение выявили в результате расследования Роспотребнадзором заболевания коронавирусом пациента, привитого вакциной «Спутник V». Выяснилось, что перед вакцинацией в медучреждении «отсутствовал контроль по сбору анамнеза», в результате чего к вакцинации допустили пациента, который находился на стационарном лечении в больнице с диагнозом COVID-19. В результате окружающие могли также заразиться коронавирусом, отметили в суде.

Олег Мухин