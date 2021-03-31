Volkswagen анонсировал новый кроссовер Taigo

Компания Volkswagen анонсировала новый кроссовер Taigo, который появится на европейском рынке в 2021 году.

Как сообщает немецкий автопроизводитель, модель будет представлять собой адаптированный для Европы кроссовер Volkswagen Nivus, созданный для Южной Америки. Автомобиль получил слегка измененную внешность и свою линейку силовых агрегатов.

В оснащение Volkswagen Taigo войдут светодиодная оптика, цифровая панель приборов, а также широкий перечень электронных ассистентов водителя. Ожидается, что построенный на платформе MQB-A0 переднеприводный кроссовер получит бензиновые турбомоторы.

Премьера Taigo состоится летом 2021 года, а в продажу модель, сборку которой наладят в Испании, поступит до конца года. О поставках Volkswagen Taigo на российский рынок информации нет.