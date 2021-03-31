На Дону средний размер микрозайма увеличился на 7,4%

В Ростовской области средний размер микрозайма в феврале 2021 года составил более 9,7 тыс. руб., что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Отметим, что Ростовская область занимает третье место в топ-30 регионов по среднему размеру микрозайма. На первой строчке рейтинга находится Москва, где средний размер микрозайма в феврале 2021 года составил чуть более 11 тыс. руб. (-2,6%), а на второй — Воронежская область (10,5 тыс. руб., -2,7% по сравнению с февралем 2020 года).

В феврале текущего года размер микрозайма снизился на 10,1% в Ставропольском крае (более 8,8 тыс. руб.), а на 1% — в Краснодарском (чуть более 9 тыс. руб.).

Наталья Шинкарева