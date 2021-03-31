Private Вanking – уверенность в будущем

Региональный директор ПСБ в Перми Андрей Клепиков – о влиянии коронакризиса на рынок банковских услуг, долгосрочных перспективах, трансформации и особых привилегиях сегмента Private Banking.

– Какие основные тенденции на рынке Private Banking вы бы выделили в настоящее время?

– Клиенты Рrivate Вanking – довольно консервативная аудитория, которая в первую очередь ценит личное общение с персональным менеджером. Однако время не стоит на месте, потребность в качественных дистанционных форматах проявляется во всех сегментах, и здесь тоже.

При этом речь идет не только об операциях Daily Banking. С 2020 года банки начали переводить коммуникацию даже с VIP-клиентами по большей части в онлайн. Нам было важно обеспечить бесперебойное обслуживание и максимальный комфорт наших клиентов, чтобы они могли в любое время связаться со своим персональным менеджером, воспользоваться услугами консьерж-сервиса или подключить инвестиционного консультанта для вопросов по вложениям капитала.

Многие инвестиционные идеи и решения также уходят в цифровой формат. Рекомендации, оптимальным образом составленная новостная рассылка, аналитика рынка – все, что требуется для оперативного принятия решения в условиях дефицита времени, – сейчас очень востребовано со стороны состоятельных клиентов как в России, так и за рубежом.

– Появились ли при этом новые продукты?

– Осенью прошлого года ПСБ Private Banking запустил новый пакет услуг «Атмосфера», ориентированный на решение задач не только клиента, но и его окружения. Пакет предоставляет «Семейный доступ» для бесплатного подключения членов семьи клиента к линейке продуктов и услуг Private Banking. Традиционно их сопровождает персональный менеджер, доступный в режиме 24/7 и представляющий интересы его и членов его семьи в банке и компаниях-партнерах.

– Как меняется портрет клиента в связи со сменой поколений?

– За последние четыре года средний возраст клиента Рrivate Вanking снизился почти на 10 лет. Если в 2016 году он составлял 59 лет, то в 2020 году, проведя очередное исследование, мы увидели, что он снизился до 51 года. Это значит, что сегодня младшее поколение, наследники капитала, активно вовлекаются в банковское обслуживание и начинают управлять семейным бизнесом. Поэтому и каждого клиента мы воспринимаем как семью с совокупным остатком денежных средств. В то же время новое поколение диктует и новые, более высокие требования – как к продуктовой линейке, так и к технологичности обслуживания, функционалу цифровых сервисов. Тем не менее, индивидуальный подход и живое общение в Private Banking неизменно сохраняются даже в эпоху тотальной цифровизации.

– Какие инвестиционные стратегии сейчас наиболее актуальны?

– Рынок живет ожиданиями инвесторов и очень быстро меняется. С их стороны мы наблюдаем повышенный интерес к активам, связанным с облачными технологиями и программным обеспечением. Клиенты понимают, что за этим будущее. Инвестиции в IT-компании – перспективное дело.

Мы видим, что клиенты стремятся диверсифицировать инструменты управления своими финансами. Для этого они используют одновременно самые разные продукты: накопительные счета, дебетовые карты с процентом на остаток. Кроме того, сейчас активно рассматриваются разные варианты инвестирования свободных средств, поскольку сегодня есть уникальные возможности, чтобы не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. Мы видим интерес к акциям, облигациям, брокерским счетам. Всеми этими инструментами также можно воспользоваться онлайн, без посещения офиса.

Диверсификация – важнейший принцип, которого необходимо придерживаться при инвестировании капитала в любое время. Мы всегда ориентируемся на это золотое правило.

– Какие рекомендации вы можете дать в период нестабильности?

– Лучшая инвестиционная стратегия – долгая инвестиционная стратегия, потому что горизонт событий существенно расширяется и расширяются возможности для диверсификации активов, ребалансировки портфелей, появляются новые возможности для покупки и докупки. Если анализировать нашу клиентскую базу, горизонт инвестирования варьируется от трех до пяти лет.

ПСБ уже много лет является надежным партнером для своих клиентов. Я могу посоветовать объективно оценивать свои возможности, быть в диалоге со своим банком и с позитивом смотреть в будущее. Самым удобным решением для этого является Private Вanking.

ПАО «Промсвязьбанк».

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