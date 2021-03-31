В Ярославской области за сутки умер от коронавируса один человек и 89 заболели

В Ярославской области за последние сутки произошла одна смерть от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. По данным оперштаба, в области за минувшие сутки было зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19. За это же время в регионе 70 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По данным на 31 марта всего на территории Ярославской области за период пандемии коронавирусна было выявлено 36094 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся коронавирусом 34427 человек выздоровели. 482 пациента, заболевших COVID-19, скончались.

Антон Антонов