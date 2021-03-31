Нижегородские сосудистые центры получат новое оборудование за 450 млн рублей

Новое оборудование закупят для двух региональных сосудистых центров Нижегородской области в 2021 году. На это направят 450 млн руб. из регионального и федерального бюджетов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также на базе медучреждений региона намерены создать семь «центров риска» — пять центров лечения хронической сердечной недостаточности, липидный центр и центр острого аортального синдрома.

«В текущем году мы должны полностью закрыть потребность пациентов в высокотехнологичных операциях на сердце, а нижегородцы, перенесшие инсульты или высокотехнологичные операции, по возможности, будут обеспечены льготными лекарствами»,— рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Анастасия Еремина