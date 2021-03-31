Житель Краснодара осужден за совершенное в 1993 году двойное убийство

Краснодарский краевой суд приговорил жителя Краснодара Валерия Шкуру к 12 годам лишения свободы за убийство супругов, совершенное им вместе с двумя сообщниками в 1993 году, сообщила пресс-служба суда. После совершения убийства преступники скрылись, Валерий Шкура был задержан в Московской области в 2019 году, один из его сообщников за время розыска скончался, еще один до сих пор не найден.

Расследование дела проводило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По данным суда, в 1993 году Валерий Шкура предложил своим знакомым совершить убийство супружеской пары, проживающей по соседству с ним в поселке Пашковский Краснодара, чтобы похитить принадлежащее семье имущество. Проникнув в дом, преступники нанесли ножевые ранения хозяевам, от чего те скончались, а затем похитили золотые ювелирные изделия, часы, телевизор, видеомагнитофон и видеокамеру.

Особенностью судебного процесса в отношении подсудимого Шкуры было то, что по статье «Разбой» судом было применено освобождение от наказания в связи с истечением срока давности. Что касается наказания за двойное убийство, то в отношении подсудимого Шкуры суд не нашел оснований для применения нормы об истечении сроков давности.

Анна Перова, Краснодар

Анна Перова, Краснодар