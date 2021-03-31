Псковский «яблочник» Шлосберг собирается выдвинуться в Госдуму от Москвы

Депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг («Яблоко») рассматривает вопрос о выдвижении в Госдуму по одномандатному округу в Москве и по федеральному списку партии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Решение по округу пока не принято, обсуждение идет с прошлого года. Спасибо всем, кто поддерживает мое решение»,— написал господин Шлосберг.

Источник в «Яблоке» сообщил “Ъ”, что Лев Шлосберг «не ставил в известность руководство партии и переговоров не вел». «Он только проинформировал (председателя федерального политического комитета партии.— “Ъ”) Григория Явлинского о своем желании, на этом все. Чтобы выдвигаться от Москвы, ему придется сначала обратиться в московское отделение, так как именно региональное отделение рекомендует кандидатов по своим территориям»,— сказал собеседник “Ъ”.

Лев Шлосберг — один из самых узнаваемых политиков в «Яблоке». В 2015 и 2019 годах он участвовал в выборах председателя партии, но уступил соответственно Эмилии Слабуновой и Николаю Рыбакову. Господин Шлосберг заявлял “Ъ”, что выиграть последние партийные выборы ему не позволил административный ресурс, а являвшийся в тот момент членом московского «Яблока» политик Максим Кац говорил “Ъ”, что именно Лев Шлосберг лидировал во внутрипартийных опросах.

Кира Дюрягина