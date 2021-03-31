Детский омбудсмен Кузбасса заявил, что солгал об отсутствии голодных обмороков учеников

Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын сообщил, что солгал в 2019 году о том, что в школах региона не было обмороков из-за голода.

«Все эти случаи были доведены до губернатора лично. Мы очень долго с ним разговаривали, это было для него очень важно и он, скажем так, был очень расстроен. Я пошел навстречу и сказал губернатору, что выступлю с контрзаявлением о голодных обмороках. Потом состоялось интервью, на котором я только головой мотал, а он говорил, что комиссия все проверила»,— сказал омбудсмен. (цитата по «Интерфакс»)

По его словам, губернатор Сергей Цивилев пообещал, что учеников начальных классов в школах Кузбасса будут кормить бесплатно и в регионе организуют единый портал поставщиков продуктов питания в общеобразовательные организации, но это не было сделано.

Кроме того, Дмитрий Кислицын рассказал, что его якобы перестали пускать с проверкой в столовые школ из-за приказа губернатора и Роспотребнадзора.

Как сообщалось, в январе 2019 года детский омбудсмен на сессии регионального парламента заявил, что ученики сельских школ региона падают в обмороки из-за голода. По его словам, к нему обращались учителя, которые рассказывали, что существует социальная расслоенность среди учеников из-за питания. «Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в "так называемые" голодные обмороки»,— заявлял господин Кислицын. Омбудсмен направил губернатору отчет, в котором сообщил о трех случаях детских голодных обмороков в учреждениях села Пашково Яшкинского района.

Региональные прокуратура и следственное управление Следственного комитета РФ провели проверку информации. Специально созданная комиссия в феврале не выявила ни одного факта голодных обмороков. Как сообщал «Интерфакс», 6 февраля пресс-служба администрации правительства Кузбасса опубликовала видеозапись встречи омбудсмена с губернатором, на которой Дмитрий Кислицын заявил об отсутствии фактов голодных обмороков среди учеников.

Екатерина Лукашевич