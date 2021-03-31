Население ХМАО в 2020 году увеличилось на 14,2 тыс. человек

Численность постоянного населения Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличилась на 14,2 тыс. человек в 2020 году, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на заместителя губернатора Всеволода Кольцова.

«Численность постоянного населения автономного округа увеличилась на 0,8%. Югра занимает шестое место по естественному проросту населения. Рождаемость в регионе более чем вдвое превышает смертность»,— рассказал господин Кольцов в ходе заседания координационного совета по реализации демографической и семейной политики в ХМАО. Он отметил, что план мероприятий по реализации концепции демографической политики на период 2016-2020 годов был выполнен в полном объеме и «его показатели имеют положительную динамику». По данным заместителя директора департамента социального развития Югры Елены Немчиновой, в регионе зафиксировано увеличение числа многодетных семей на 2,6%.

По данным Росстата, численность населения ХМАО на 1 января 2021 года составила более 1,6 млн человек.

Напомним, на фоне распространения инфекции COVID-19 общая смертность населения ХМАО в 2020 году увеличилась на 11,5%.

Ирина Пичурина