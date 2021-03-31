Таможенники изъяли у гражданина Украины более 600 тыс. незадекларированных рублей

На посту МАПП Гуково Ростовской таможни во время таможенного контроля пассажиров автобуса «Луганск – Симферополь» сотрудники выявили и изъяли у гражданина Украины незадекларированные деньги, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Мужчина сообщил таможенникам, что в кармане куртки у него находятся 700 тыс. руб. В результате досмотра в его сумке были обнаружены еще 695 тыс. руб. Сумма средств составила более 1,3 млн руб. ( $18 тыс. в эквиваленте). Мужчина пояснил, что о наличных в сумке он не сообщил сразу, так как растерялся. Таким образом, сумма незаконно перемещенных средств составила более 637 тыс. руб. В отношении мужчины завели дело по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическим лицом наличных денежных средств).

Наталья Шинкарева