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Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО снизилась до 103,5 млрд рублей

По итогам 2020 года чистая прибыль компании «Татнефть» составила по МСФО 103,5 млрд руб., что на 46,2% больше, чем за год до этого. Об этом говорится в отчете предприятия.

Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности сократились на 22,7%, составив 720,6 млрд руб. Чистая прибыль с учетом неконтролирующей доли участия составила 192,8 млрд руб., что на 46,8% меньше, чем годом ранее.

Стоимость активов «Татнефть» увеличилась до 1,23 трлн руб. Общая сумма обязательств на конец года составила 431 млрд руб. против 488,2 млрд руб. за год до этого.

"Ъ-Казань"


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