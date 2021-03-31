В Краснодаре осудили убийцу, совершившего преступление 28 лет назад

Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам общего режима мужчину, совершившего убийство двух лиц в 1993 году. Преступление было совершено в поселке Пашковский. Осужденных приговорен за умышленное убийство двух или более лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ст. 102 УК РСФСР) и разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц с применением оружия (ст. 146 УК РСФСР).

Как сообщают в крайсуде, в марте 1993 года подсудимый Валерий Шкура предложил двоим своим знакомым убить супружескую пару, живущую с ним по соседству. Уголовное дело в отношении одного из преступников прекращено в связи с его смертью, дело в отношении второго - выделено в отдельное производство в связи с его розыском. Убийцы планировали похитить принадлежащее супругам ценное имущество.

25 марта 1993 года около двух часов ночи подсудимый напал на хозяина дома и нанес ему множественные смертельные удары ножом в жизненно важные органы. Второй фигурант убил жену потерпевшего. Убийцы обнаружили и похитили золотые ювелирные изделия, наручные часы, телевизор, видеомагнитофон и видеокамеру, а также деньги на общую сумму 4,7 млн руб.

В 1993 году все трое нападавших были установлены и объявлены в федеральный розыск. Валерий Шкура был задержан в декабре 2019 года в Московской области, ему было предъявлено обвинение. Санкция статьи 102 УК РСФСР предусматривает наказание в виде смертной казни, но на сегодняшний день действие ее приостановлено. Убийце было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, однако он, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности по данной статье, подлежит освобождению от отбывания наказания.

«Также Шкура признан судом виновным в совершении умышленного убийства двух или более лиц. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. В отношении Шкуры суд не нашел оснований для освобождения его от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет», - сообщили в краевом суде.

Василий Хитрых