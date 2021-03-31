Ростовскому предпринимателю из «списка Титова» повторно назначили условный срок

Ростовский областной суд при повтором рассмотрении дела предпринимателя Андрея Каковкина снова признал бизнесмена виновным в мошенничестве и назначил ему три года условно с испытательным сроком на три года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Впервые предпринимателя Андрея Каковкина осудили в октябре 2019 года, Кировский районный суд Ростова приговорил его к трем годам колонии за мошенничество. Ростовский областной суд при рассмотрении апелляционной жалобы бизнесмена изменил срок на условный. Потерпевшая сторона не согласилась с этим решением и обратилась с жалобой в кассационную инстанцию. Кассационный суд направил дело на новое рассмотрение. По его итогам Ростовский областной суд снова признал бизнесмена виновным и назначил ему три года условно с испытательным сроком на три года.

Ранее сообщалось, что Андрей Каковкин стал первым бизнесменом из «списка Бориса Титова», который вернулся в Россию из Великобритании. В то же время по данным потерпевшей стороны, Андрей Каковкин не пресекал границу РФ в нарушение законодательства и никогда не проживал в Англии.

Кристина Федичкина