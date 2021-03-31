Чистая прибыль Борского стекольного завода в 2020 году выросла на 33,5%

По итогам 2020 года ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (БСЗ) получил 8,01 млрд руб. выручки, говорится в финансовой отчетности предприятия. По сравнению с 2019 годом выручка завод снизилась на 10,3%. Однако чистая прибыль завода в 2020 году выросла на 33,5% к 2019 году до 1,46 млрд руб.

Выручка от реализации автомобильного стекла, которая составляет 85% в общей структуре выручки завода, в 2020 году снизилась на 13,% по сравнению с 2019 годом и составила 6,55 млрд руб. Выручка от продажи полированного стекла, на которую приходится 15% в структуре доходов завода, выросла на 6,6% до 1,46 млрд руб.

Большая часть продукции БСЗ была реализована в России. Выручка от продажи продукции на внутреннем рынке составила 6,59 млрд руб., что 9,9% на меньше, чем в 2019 году. В странах СНГ БСЗ продал продукции на 72,59 млн руб., что на 10,9% больше, чем год назад. Выручка от реализации продукции в зарубежных странах снизилась на 12,9% к 2019 году до 1,34 млрд руб.

«Эй Джи Си Борский стекольный завод» на 98,47% принадлежит AGC Glass Europe, которое является частью японского концерна Asahi Glass Co. Ltd – одного из крупнейших производителей стекла в мире.

Александра Викулова