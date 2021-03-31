В Самаре объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Усиление юго-западного ветра произойдет местами в Самарской области в среду и четверг. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В частности, в регионе в эти дни ожидаются порывы ветра до 15 – 20 м/с. В связи с этим в Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ночью в четверг местами в регионе ожидается небольшой мокрый снег. Днем в Самарской области пройдет небольшой дождь.

В четверг днем воздух в регионе прогреется до +9 °C. Ночью столбик термометра в Самарской области опустится до -3 °C.

Георгий Портнов