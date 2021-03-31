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Координатор волгоградского штаба Алексея Навального оспорил решение призывной комиссии

Центральный районный суд Волгограда рассмотрел административное исковое заявление координатора штаба Алексея Навального Евгения Кочегина, который оспорил решение призывной комиссии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов области.

Как уточнили в ведомстве, Евгений Кочегин обратился в суд с иском к призывным комиссиям области и Ворошиловского района об оспаривании решения о его призыве на альтернативную службу. Предположительно, документы, выданные ему Военным комиссариатом, имеют ряд неточностей и противоречий.

По мнению истца, комиссия должна была направить его на альтернативную гражданскую службу, а не призывать на нее. Кроме того, Евгений Кочегин полагает, решение должна была принимать комиссия Ворошиловского, а не Советского района. «Также он указал, что имеет заболевания, препятствующие его направлению на службу, и отметил, что заседание призывной комиссии было проведено в его отсутствие», — уточнили в пресс-службе.

Суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения требований административного истца не имеется.

Мария Шахрай


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