В Самаре сообщение о минировании здания с приемной Александра Хинштейна оказалось ложным

Сообщение о минировании здания в Ленинском районе Самары поступило в региональное ГУ МЧС в среду около 12:17 (MSK+1). Речь шла о доме на ул. Красноармейская, 17. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале со ссылкой на ГУ МЧС Самарской области.

«В 14:34 31.03.2021 группой разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области здание обследовано, опасных предметов не обнаружено, вызов признан ложным»,– говорится в сообщении.

На время обследования здания из него было эвакуировано 60 человек. На ул. Красноармейская, 17, располагается приемная Александра Хинштейна.

Георгий Портнов