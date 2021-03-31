В Краснодарском крае планируют ограничить строительство гостиниц в 500 метрах от моря

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проработать законодательство, чтобы на морском побережье ограничить высотность гостиниц и пансионатов до 500 метров от моря. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Совместными усилиями мы ограничили высотность жилой застройки в 500-метровой прибрежной зоне. У строителей затраты на землю возвращаются за три года, а у отельеров – за 50. Мы смогли сбалансировать этот рынок. И уже сегодня большое количество отельеров готовы создавать новую курортную инфраструктуру. Но и гостиницы не должны быть в 20 этажей. Сейчас прорабатываем допустимую высотность, будем предлагать 21 метр. Пять-шесть этажей – выше не нужно», – заявил глава региона.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в мае 2019 года господин Кондратьев подписал краевой закон о внесении изменений в региональный Градостроительный кодекс. Закон, вводящий ограничения строительства в прибрежных зонах, был принят Законодательным собранием края 22 апреля текущего года. Новая норма касается городов Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Туапсинского района, а также пяти муниципалитетов, имеющих выход на побережье Азовского моря. Закон обязывает муниципалитеты, включающие прибрежные территории, при подготовке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) на расстоянии 500 м от береговой линии считать приоритетным строительство курортных объектов. Комплексы апартаментов и апарт-отели не включены в перечень приоритетных объектов для возведения вблизи моря.

Дмитрий Михеенко